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Sıcaklar, klima ve vantilatör satışlarını arttırdı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı.

Son yıllarının en sıcak yaz günlerini yaşayan Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için soğutuculara yöneldi. Son günlerde artan sıcaklıklardan dolayı ellerinde klima ve vantilatör kalmadığını vurgulayan esnaflar ise birçok vatandaşın talebini karşılayamadıklarını vurguladı. Adıyaman'da beyaz eşya satışı yapılan bir firmada çalışan Mehmet Dağtekin, sıcakların artmasıyla birlikte klima ve vantilatör satışlarında adeta patlama yaşandığını belirterek şu anda stoklarda klima ve vantilatör kalmadığını söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Dağtekin, ilk defa bu kadar klima ve vantilatör satışı yaptıklarını söyledi.

(CK-SD-Y)



15.08.2017 12:38:18 TSI

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