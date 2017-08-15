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Elazığ'da 5 ayrı noktada kurban satış yeri oluşturuldu

15 Ağustos 2017 Salı, 12:36
Elazığ'da 5 ayrı noktada kurban satış yeri oluşturuldu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 5 ayrı noktada kurban satış yeri ve 21 ayrı noktada kurban kesim alanı oluşturuldu.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı bir ortamda kurban kesimi yapabilmelerini sağlamak için 5 ayrı noktada kurban satış yeri, 21 ayrı nokta da ise kurban kesim alanı oluşturulduğu bildirildi.
Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda Kurban Bayramını idrak edebilmeleri için bayram öncesi gerekli düzenleme ve tedbirlerin alınması yönünde çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada , kurban kesim yerleri haricinde özellikle cadde ve sokak aralarında da gelişi güzel kurban kesimlerine izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
İmam Efendi Bulvarı-Güney İmar Yolu, Yıldız Bağları Mahallesi Hafriyat Alım Sahası, Doğukent'te hayır çarşısı yanında,, hayvan borsası ve Çaydaçıra mahallesinde kurban satış yerlerinin olacağı belirtilen açıklamanın devamında, kurban kesim yerlerinin ise Sürsürü, Abdulahpaşa, Hilalken, Cumhuriyet, Olgunlar, Kültür, Rüstempaşa, Sanayi, Kırklar, Karşıyaka, Kızılay, Yıldızbağları, Esentepe ve Yeni Mahalle'de olacağı kaydedildi.
(HİV-Y)

15.08.2017 12:39:31 TSI
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