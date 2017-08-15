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Haliliye belediyesi engellileri gençlik kampına gönderdi

15 Ağustos 2017 Salı, 12:37
Haliliye belediyesi engellileri gençlik kampına gönderdi
Haliliye belediyesi engellileri gençlik kampına gönderdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği üyesi olan engelli ve ailelerini 'Sosyal Gelişim ve Deniz Eğitimi Gençlik Kampına' gönderdi.
Haliliye Belediyesi, engelli ve ailelerini, bu kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir eğitime gönderdi. Dün gece kamp için yola çıkan grubu, Haliliye Belediye Başkan Vekili Emir Elden, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Uludağ, Mehmet Selim Polatkan ve Meclis Üyesi Abdulkadir Altundağ uğurladı. "Bu Yaşamda Biz De Varız" sloganı ile başlatılan proje kapsamında, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği üyesi engelliler ve aileleri, sosyal gelişim ve deniz eğitimi gençlik kampına gönderildi. İçerisinde çeşitli aktivitelerin bulunduğu 'Sosyal Gelişim ve Deniz Eğitimi Gençlik Kampı'nın masrafları Haliliye Belediyesi tarafından karşılanıyor. Düzenlenen gezi programı ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, "Bu akşam Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam derneğinin üyelerini, Mersin Erdemli'ye kültür gezisine yolculuyoruz. Daha önce Temmuz ayı içerisinde de ortopedik engellilerimizi Başkanımızın çalışması ile tatile gönderdik. Bugün de zihinsel engellilerimizi aileleri ile birlikte Mersin'e gönderiyoruz. Bir haftalık bir gezi, inşallah güzel eğlenceli vakit geçirirler ve şehrimize sağ selamet dönerler" dedi. Zihinsel Engellilerle birlikte ailelerini Mersin'e gönderdiklerini hatırlatan Belediye Başkan Vekili Emir Elden ise "Zihinsel engellilerimizi Mersin'e gönderiyoruz. Erdemli ve Silifke olmak üzere Kültür Müdürlüğümüzün düzenlediği bir etkinliktir. Bununla ilgili emeği olan başta Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu ise düzenlenen gezi programına desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.
Örnekleri her geçen gün artıyor
Haliliye Belediyesi daha öncede çeşitli organizasyonlarda engellilerin rehabilitasyonlarının sağlanması adına gezi ve programlar düzenlemişti. Engelli ve aileleri son olarak Çanakkale Destanı'na tanık olmak adına Peygamberler diyarı Şanlıurfa'dan, şehitler diyarı Çanakkale'ye gitmiş ve burada da etkinliklere katılmışlardı.
(AK-SD-Y)

15.08.2017 12:40:34 TSI
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