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Sağlıkçılar yeni teşkilat yasası istiyor

15 Ağustos 2017 Salı, 12:40
Sağlıkçılar yeni teşkilat yasası istiyor
Sağlıkçılar yeni teşkilat yasası istiyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, gündemde olan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat yapısında yapılması beklenen yasa değişikliğine ilişkin olarak Sağlık-Sen Genel Merkezinin hazırladığı raporun Sağlık Bakanlığına sunulduğunu belirtti.

Sağlık-Sen Genel Merkezinin yeni teşkilat yasasına yönelik hazırladığı rapor hakkında bilgi veren Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, "Daha önce yapmış olduğumuz Kamu Hastane Birlikleri Genel Değerlendirme anket ve görüşmelerinden faydalanılarak oluşturulan veriye dayalı ayrıntılı raporumuz ile Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi odak grup görüşme raporlarını esas alarak hazırlandı. Çalışanların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin de yapılacak değişikliklere eklenmesini istediğimiz raporda, bu durumun değişimi yaşayacak ve yaşatacak olan çalışanlar açısından önemli olduğu dile getirildi.

Raporumuzda; özellikle ildeki yatay yapılanmanın kurumlar arası iletişimi ve yetki dağılımını olumsuz etkilediği, ülkemizin bürokrasi kültürüne uygun olmayan bu yatay yapı ile ilgili değişiklik beklentisi olduğu ifade ediliyor. Yapılacak değişiklik ile ildeki rol ve yetki dağılımının netleşmesi ve dikey yapılanma modelinin benimsenmesi gerektiği belirtiliyor" dedi.

Sağlık-Sen sağlık ve sosyal güvenlik çalışanlarının yaşadığı sorunların takipçisi olduğunu kaydeden Karaer, şöyle konuştu: "Merkez ve taşra teşkilatlarının yönetici pozisyonlarına atama yapılırken, objektif liyakat kriterlerinin belirlenmesinin istendiği raporumuzda, işletilen sürecin şeffaflık ilkesine uygun olarak ilgili paydaşlara da açıklanması gerektiği kaydedildi. Yönetim kademelerine işinin ehli, deneyimli ve profesyonel kişilerin atanmasının, aynı zamanda sağlık personelinin kariyer hedeflerini yönetmesine de yardımcı olacağına dikkat çektiğimiz raporumuzda, yapılan sistem değişimlerinde çalışanların göz ardı edildiği de vurgulandı. Söz konusu raporumuzda sağlık hizmetleri; Yönetim Sistemi Boyutu, Finansal Boyut, İnsan Kaynakları Boyutu, Hizmet Sunumu Boyutu, Genel Değerlendirme ile sonuç ve önerilerinden oluşuyor"
(MB-Y)

15.08.2017 12:43:11 TSI
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