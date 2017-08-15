Kayapınar teşkilatı AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
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DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Kayapınar teşkilatı AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.
AK Parti Kayapınar teşkilatınca ilçe binasında AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe ilçe başkanı Avukat Ahmet Akyıl ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burada bir konuşma yapan İlçe Başkanı Ahmet Akyıl AK Parti'nin 16'ncı yıldönümünü kutladığını belirterek, "16'ncı yılın ülkeye ve insanlığa hayırlı olmasını, nice güzel yılları geride bırakmasını diliyorum" dedi.
(EK-MP-Y)
15.08.2017 12:48:28 TSI
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