AK Parti Bilecik teşkilatı tam kadro Ankara'da
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti'nin kuruluşunun 16'ıncı yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamalara Bilecik AK Parti Teşkilatı tam kadro olarak yer aldı.
Programa, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve teşkilat üyeleri ile partililer katıldı.
Yurdun her köşesinden gelen konuklarla büyük katılımın olduğu kutlamalar hakkında sosyal medya hesabında kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''AK sevda 16 yaşında. İlk günden itibaren bu kadronun bir neferi olmanın, bu sevdayı taşımanın ve yaşamanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şanlı ay yıldızlı bayrağımıza, bu kutsal vatan toprağına ve bu aziz milletimize hizmet etmek yolunda birlik beraberlik kardeşlik içerisinde nice yıllara'' ifadelerini kullandı.
(CKT-Y)
15.08.2017 12:50:14 TSI
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