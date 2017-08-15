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Başkan Gürkan: "Atatürk anıtı bir yıl sonra yeniden düzenlenecek"



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Atatürk anıtının bulunduğu alanın zemin yenileme çalışmaları başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Atatürk anıtı yeniden düzenlenecek ama bu düzenleme bir yılı bulacak. O yüzden geçici zemin düzenlenmesi talimatını verdim" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Anıtının bulunduğu alanın zeminini yenilememiz gerekiyor. Çünkü zemin kırılmış ve zarar görmüş. Açık havaya ve oradaki yüke dayanacak bir zemin çalışması yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı projemiz devam ediyor. O kapsamda Atatürk heykelini geri çekmeyi hedefliyoruz. Atatürk anıtı yeniden düzenlenecek ama bu düzenleme bir yılı bulacak. Edirne'de törenlerin yapıldığı alanın bu halde olması içime sinmedi benim. O yüzden geçici düzenlenmesi talimatını verdim. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Orasını bir yılda olsa bir ayda olsa o şekilde bırakmaya gönlümüz razı olmadı. Çünkü Edirne bir cumhuriyet kenti. Bir Atatürk kenti. Orasını en güzel şekilde yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

(EY-MEF-Y)



15.08.2017 12:50:26 TSI

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