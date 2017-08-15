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''Dirilişin Şehri Bilecik'te Mehter Eren İçin Yükseliyor'' etkinliği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan anlamlı etkinlik ile Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 15 yaşındaki Eren Bülbül ve vatan savunmasında canlarını yitiren bütün aziz şehitler anılacak.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda, ''Dirilişin Şehri Bilecik'te Mehter Eren İçin Yükseliyor'' düşüncesi ile gerçekleştirilecek etkinlik, Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek. Dirilişin Şehri Bilecik'ten Trabzon'a uzanacak olan anlamlı programda, bütün şer odaklarının kirli oyunlarına karşı, Türk milleti ve devletinin her zaman ayakta olduğu, Eren'lerin asla bitmeyeceği ve bütün ülke olarak hainlere karşı tek vücut olunduğunun mesajı, dosta güven, düşmana korku veren Mehter'in sesi ile iletilecek.

Yapılacak olan etkinliğin 16 Ağustos Çarşamba günü saat: 20.30'da Pelitözü Gölpark Açık Hava Tiyatrosunda düzenleneceği belirtildi.

(DA-Y)



15.08.2017 12:53:18 TSI

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