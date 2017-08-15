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Iğdır'da genç çiftçilere hayvan dağıtımı



(Fotoğraflı)



Abbas Can Aras

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da "Genç Çiftçi Destekleme" projesi kapsamında müracaat eden ve müracaatları kabul edilen 28 çiftçiye hayvanları törenle dağıtıldı.

Iğdır için bütçe proje dağılımı, bitkisel ve diğerleri 34, büyük baş sığır 98, büyük baş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı 2, küçük baş keçi 2, küçük baş koyun 28, küçük baş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı 1 adet olmak üzere toplam 165 adet projedir. Bu kapsamda küçük baş koyun ve keçi dağıtımları yapıldı. Her projeye 35 adet dişi 2 adet erkek olmak üzere toplam 37 adet küçükbaş hayvan desteği verildi. Iğdır Merkez 6, Karakoyunlu İlçesi 5, Aralık İlçesi 7, Tuzluca İlçesi 10 proje desteklenmiştir. Iğdır, İlçe ve köylerine toplam 28 proje kapsamında 28 genç çiftçiye bin 36 adet küçük baş hayvan dağıtımı yapıldığı belirtildi.

(ACA-AA-Y)



15.08.2017 12:54:24 TSI

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