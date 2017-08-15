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Elazığ'a Acil Sağlık Hizmetleri Simülasyon Eğitim Merkezi



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet verecek olan "Acil Sağlık Hizmetleri Simülasyon Eğitim Merkezi" Elazığ'da kuruldu.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Acil Sağlık Hizmetleri Simülasyon Eğitim Merkezi" ile ilgili İl Müdürü İbrahim Halil Akkuş bilgi verdi.

Merkezin bölgedeki sağlık çalışanlarına ve ilgili kurum personellerine acil sağlık hizmetleri konusunda eğitim vereceğini belirten Akkuş,"Türkiye'de, bu çapta bir simülasyon eğitim merkezi az sayıda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmı ve İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmında böyle bir merkez yok. Dolayısıyla Türkiye'de şu an bu çapta bir simülasyon eğitim merkezinin üçüncüsü kurulmuş oldu. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmet verebilme yolunda sağlık çalışanlarına simülatif eğitim veren Türkiye'deki nadir illerden biri olacağız'' dedi.

Sağlık Müdürü Akkuş,merkezdeki simülasyon cihazlarıyla temel ve ileri yaşam desteği konuları başta olmak üzere, kaza sonrası travmalar, yaralanmalar, uzuv kopması ve kesilmesi, kalp durması ve doğum eylemlerine ilişkin yapılması gereken müdahalelerde ilgili personelin uygulamalı öğrenme imkanına kavuşacağını da aktardı.

(ZD-HİV-Y)



15.08.2017 12:55:45 TSI

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