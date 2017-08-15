YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Mengen Uluslararası 32. Aşçılık ve Turizm Festivali'ne ...

Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Mengen Uluslararası 32. Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği (TEKAPDER), Tekirdağ'ın yöresel mutfağını temsil etmek ve Türkiye'ye tanıtmak üzere Mengen festivalinde yerini aldı.

Festivalde meşhur Tekirdağ peynir helvasını tanıtan, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuna bağlı Marmara Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu üyesi TEKAPDER, Türkiye'nin 4 bir yanından gelen misafirlerden büyük ilgi ve talep gördü. Tüm aşçıların yaptığı kortej yürüyüşü ile başlayan festivale protokol konuşmaları, yemek yarışmaları ve TAŞPAKON'a bağlı 60 vilayetten 60 dernek ile yöresel mutfak kültür standları ile damaklara hitap eden yöresel lezzetler şöleni ile devam etti.

Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Erdoğan, Mengen 32. Aşçılar ve Turizm Festivalinin marka olduğunu belirtti. Erdoğan, "Aşçılık, ülkemizde ve dünyada fazlasıyla talep gören bir meslek haline gelmiştir. İlimiz olarak yıllar sonra ilk defa Tekirdağ standımızla orada yerimizi aldık. Bu bizim için bir başlangıç. Artık yapmamız gereken özellikle yemek kültürümüze ve ceketimize sahip çıkarak bu festivalleri geleneksel hale getirerek bölgemizde de şenlik havasında tüm dünyaya tanıtıma açmaktır. Fakat bunu yapabilmek için büyük bir güç ve desteğe ihtiyacımız var. Biz gereken güç ve kültürel zenginliğe sahibiz. Bölgemizde büyükşehir ve ilçeleri bazında birçok festivale ev sahipliği yapmaktayız. Bu etkinliklerde belediyelerimizden ricamız bölge dışından şeflerle değil de profesyonel ve maddi çıkar gözetmeksizin çalışmalar yapan ilimiz bazında gönül veren şeflerimizle, derneklerimizle birlikte hareket ederek yöresel yemeklerimizi ön plana tutarak faaliyetler düzenlemeleridir. Biz özellikle Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi gibi Türkiye ve dünyada marka haline gelmiş birçok şef aşçıya sahibiz. Kenetlenerek, el ele vererek bunu başarabiliriz. Gereken güce ve alt yapıya sahibiz. Öncelikle Tekirdağ Valiliğimiz, ilçe kaymakamlıklarımız, büyükşehir belediye başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız ve yöresel markalarımızdan gereken desteği görebilirsek, Tekirdağ olarak aşçılık ve yiyecek içecek sektöründe bir marka haline gelebiliriz" dedi.

(SK-MK-Y)



15.08.2017 13:02:53 TSI

NNNN

