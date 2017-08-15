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Odunpazarı'ndan ücretsiz halı saha hizmeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi'nin 75. Yıl Mahallesinde hizmete açtığı Selami Vardar Halk Merkezi içerisinde bulunan Halı Saha ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Halı sahayı gençler ve çocuklar olmak üzere herkes ücret ödemeden kullanabiliyor. Gençlerin ve çocukların spor yapmasını önemsediklerini belirten belediye yetkilileri, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır' sözlerinden yola çıktık. Bu nedenle de özellikle gençlerin ve çocukların spor yapabilmesi için bu halı sahayı ücretsiz yaptık. Şimdi gençlerimiz, çocuklarımız gelip burada spor yapıyor" dedi.

Yetkililer, hafta içi her gün 08:30 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veren ücretsiz halı sahadan yararlanmak isteyen vatandaşların, Selami Vardar Halk Merkezi'ne gelerek randevu almaları gerektiğini söyledi.

(İHA-Y)



15.08.2017 13:08:54 TSI

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