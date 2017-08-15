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Eskişehir'i başarıyla temsil ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu'na iki yıl önce katılarak Türk Sanat Müziği ile tanışan Belenay Kıraç, Eskişehir'i başarıyla temsil ediyor.

Aynı zamanda Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan ve batı müziği üzerine eğitimler alan Belenay Kıraç, Şef İdil Çeliker yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu'na katılmasının ardından Türk Sanat Müziği'ne yönelerek bu alanda büyük mesafe kat etti. Tepebaşı TSM Korosu'na katılarak ilk kez Türk Sanat Müziği üzerine çalışmalar yapan Kıraç, ses yapısının hangi makamlara uygun olduğunu öğrendi. Yine ses rengine uygun eser seçimleri de yapılan Kıraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, "Sahne Sırası Sende" sloganı ile düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması'nda il birinciliği ve bölge birinciliği elde etti.

Şef İdil Çeliker yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi TSM Gençlik Korosu'nda 2 yıldır koro çalışmaları kapsamında eğitim alan 18 yaşındaki Belenay Kıraç, yarışmaya Osman Nihat Akın'ın Kürdilihicazkar makamındaki "O Güzel Başını Göğsüme Koysan" isimli eserini seslendirerek katıldı. Kıraç, ilk olarak Eskişehir birincisi ardından da İç Anadolu Bölgesi 2017 birincisi olmayı başardı. Jürinin ve seyircilerin büyük beğenisini toplayan Belenay Kıraç, Eskişehir'i başarıyla temsil etti.

Belenay Kıraç, 38 ilden 64 yarışmacı gencin sahne aldığı Türkiye Finali'nde de Eskişehir'i başarı ile temsil etmesinin ardından, "Türk müziği ile ilgili olarak hiç çalışma yapmamıştım. Bu koroya bir arkadaşımın davet etmesiyle geldim. İdil Hoca'yı ve sazları çok sevdim. Hocam sesimin yapısına göre eserler seçti, çalıştırdı. İdil Hoca ile beraber ek dersler yaparak çalıştık. Böylesine büyük bir başarı benim için önemli bir kariyerdi. Batı müziği eğitimi almama rağmen, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirmeyi çok seviyorum ve artık Türk Müziği Konservatuar'ı okumak istiyorum. Bence Türk genci olarak Türk Müziği'ni yakından tanımaya çalışmak çok önemli. Öğrendikçe farklı bir etkisi olduğunu hissediyorsunuz. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bizlere böyle bir eğitim olanağı verdiği için çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA-Y)



15.08.2017 13:09:49 TSI

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