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KTO Başkan Adayı Ömer Gülsoy, "KTO'da siyaset olmamalı"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası'nın yapılacak olan yönetim kurulu seçiminde başkan odayı olan Ömer Gülsoy, "Buralarda siyaset olmamalı. Geçen dönemde de söylemiştim. Aynı şekilde burada bir siyasi partinin veya bir dünya görüşünün uhdesinde olmadan ticaret erbaplarının, iş adamlarının Kayseri Ticaret Odasına aidat ödeyenlerin odasıdır burası" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı olan aynı zamanda yapılacak olan seçimde başkan adayı Ömer Gülsoy, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Ekiplerimizi kurduk. 41 grubumuz var ticaret odasında. 41 grup üzerinde de çalışıyoruz arkadaşlarımız sahadalar" dedi. Seçim çalışmalarını değerlendiren Ömer Gülsoy, "İyi bir durumdayız güzel bir teveccüh var bu teveccühle omuzlarımıza yüklenen sorumlulukların bilincinde olarak çalışacağız. Kayseri için güzel projelerimiz, hedeflerimiz var. O projeleri kayseri ticaretin önünü açmak ve daha çok geliştirmek hak ettiği yere gelmesi için de canla başla ekibimizle beraber çalışacağız. Kırmadan dökmeden, kimseyi incitmeden güzel bir seçim süreci geçmesini diliyoruz. Diğer aday olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Bu seçim bir hizmet yarışı. Kayseri ticaret odası bu ticaret odası merkezi olarak Kayseri'nin ticaret olarak hat ettiği yere gelmesi için bütün gayretimizle çalışacağız. Uyumlu bir şekilde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sanayi odasıyla ticaret borsasıyla organize sanayi ile uyum içerisinde çalışarak kayseri için neler yapılabilir neler yapmamız gerekir onlar için projeler hazırlıyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde de bunları açıklayacağız" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası'nın şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizen Gülsoy açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Buralarda siyaset olmamalı. Geçen dönemde de söylemiştim. Aynı şekilde burada bir siyasi partinin veya bir dünya görüşünün uhdesinde olmadan ticaret erbaplarının, iş adamlarının Kayseri Ticaret Odasına aidat ödeyenlerin odasıdır burası. Bu da iş adamlarının temsil edileceği, sektörlerin ve mesleklerin temsil edileceği bir yerdir. Onun için burada siyaset olmamalı. Bu yüzden siyasi partilerden başladık. Siyasi parti il başkanlarımızla görüştük. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Bey'in CHP'deki Feyzullah Bey'in, MHP'deki Baki Bey'in, Saadet Partisi'nde Mahmut Beyin de tarafsız kaldığını belirtelim. 'Sizin seçiminiz' diye onlara bir teşekkür ziyaretinde ve görüş alışverişinde bulunmak için ilk başta siyasi partilerden başladık. Kendileri de gayet nezaketli bir şekilde hayırlı olsun yolumuz açık olsun güzel temennilerde bulundular. Kazananın Kayseri olması için karşılıklı dilekleşerek görüş alışverişinde bulunduk."

(AÖ-Y)



15.08.2017 13:10:02 TSI

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