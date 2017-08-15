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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinin odasında damadı tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Yusufşah Mahallesi Şehit Pilot Binbaşı Akıl Erdem Sokak'ta ikamet eden 75 yaşındaki Alim Köksal'dan üç gündür haber alamayan damadı Süleyman Koper, hemen kayınpederinin evine gitti. Eve giren Koper, yaşlı adamı odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumdan hemen polise ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(SÖZ-UY-Y)



15.08.2017 13:13:43 TSI

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