YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Damla Projesi ile gönüllere dokunuyorlar

Damla Projesi ile gönüllere dokunuyorlar



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta düzenlenen damla projesine katılan üniversiteli gençler düzlenen aktivitelerde yaşlılar ve dezavantajlı gruplarla bir araya gelerek gönüllere dokunma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Damla Projesi' ile üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Bu çerçevede bir çok ilden üniversitelerinde okuyan 20 bayan öğrenciden oluşan gönüllü grubu Tokat ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliklere katıldı. Ali Paşa Cami yaz Kur'an Kursu ziyaretleri ile başlayan Damla Projesi faaliyetleri Huzur Evi ziyareti, Ballıca Mağarası gezisi yapıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Stadyumunda İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezlerimizde çalışmalarına devam eden gençler ve ailelerinin katılımları ile düzenlenen uçurtma şenliğinde ile bir birinden renkli görüntüler oluşturdu. Proje koordinatörleri Asiye Kurtbaş ve Dilara Ayvazoğlu, Akdemisyen Mehmet Salih Köse öğrencilerin proje sayesinde farklı iller tanıyarak arkadaşlıklar edindiğini sosyal projelerle insanların yanında yer aldığını kaydetti. Proje koordinatörlerinden Mehmet Salih Köse, yaklaşık 3.5 yıldır gönüllü gençlerle çeşitli aktivitelere katıldıklarını ifade ederek,"Gençliğimizi vatan, millet ve bayrak sevgisi ile yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bizler bir dokunuş bir damla diyoruz, damla devletin bir sevgi kuruluşudur. 40 ilde proje yürütülüyor" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, üniversiteli gençlerin şehit ailelerine, köy okullarına, tarlaya giderek çeşitli programlara katılacağını ifade ederek,"Amacımız ilimizi tanıtmak, bakanlığımızın desteği ile gençlerimize sosyal imkanlar sağlamak" diye konuştu.

Proje koordinatörlerinden Asiye Kurtbaş, Tokat'ta hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılacaklarını, Türkiye'nin bir çok ilinde damla projesi ile 7'den 77'ye insanların gönüllerine birer damla bırakmak istediklerini kaydetti. Dilara Ayvazoğlu ise proje kapsamında Tokat'ı yakından tanıma fırsatları olduğunu belirterek, "Projemizin amacı herkes mutlu olsun, iyilik kavramını insanlar tamamen yaşasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Nİ-UY-Y)



15.08.2017 13:18:14 TSI

NNNN

