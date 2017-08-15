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Belediyeden amatör kulüplere destek



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi yerelde yetişen amatör sporculara destek vermeye devam ediyor.

Artuklu İlçe Belediyesi, yaz okullarında birçok sportif faaliyetine yer vererek gençlerin spora olan ilgisini arttırıyor ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Artuklu Belediyesi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığının 11-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya'da devam eden Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonasına katılan Mardin Kale Spor Kulübüne konaklama, ulaşım gibi birçok konuda destek oldu. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, "Spor bir neslin sağlıklı ve zinde yetişmesi için gerekli bir faaliyettir. Düzenli spor sağlıklı bir vücuda sahip olmayı sağlamakla beraber kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir zihne de sahip olmaya yardımcı olur. İşte bu düşünceden hareketle okullarımızın bahçelerine ve şehrin birçok noktalarına, spor alanları inşa ederek spora teşvik için aktiviteler düzenliyoruz. Yerel takımlarımızın her türlü ihtiyacına koşuyor, onlara desteğimizi hissettiriyoruz. Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonasına katılarak Mardin'i en iyi şekilde temsil edebilmek için ter döken, Mardin Kale Spor Kulübü sporcularımıza Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi.

(MA-MP-Y)



15.08.2017 13:18:22 TSI

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