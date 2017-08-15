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AGÜ Spor'lu 8 basketbolcu sağlık kontrolünden geçti

15 Ağustos 2017 Salı, 13:16
AGÜ Spor'lu 8 basketbolcu sağlık kontrolünden geçti
AGÜ Spor'lu 8 basketbolcu sağlık kontrolünden geçti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Spor'da 8 basketbolcu sağlık kontrolünden geçti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden AGÜ Spor'da Nilay Kartaltepe, Dila Aşkın, Gizem Sezer, Melis Gülcan, İlknur Yıldızhan, Janset Büşra Sayım ve Halime Vural Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Kontrolün ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Nilay Kartaltepe, yeni sezon hazırlıklarının başladığını kaydetti. Kartaltepe, "Sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon geçirmemizi umut ediyorum. Türklerin değer kazandığı bir yıldayız. Yeni takımız ve güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ben 2009 yılında da Kayseri'de oynamıştım. O yüzden yabancılık çekmiyorum. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bu sene bütçenin düştüğü söyleniyor. AGÜ'de hiçbir zaman hedef küçülmez. Hedef her zaman ilk 5'te bitirmektir. Her zaman olduğu gibi final oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(AG-AÖ-Y)

15.08.2017 13:19:23 TSI
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