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Milletvekili Ilıcalı, besiciler ve çiftçilerle bir araya geldi

15 Ağustos 2017 Salı, 13:20
Milletvekili Ilıcalı, besiciler ve çiftçilerle bir araya geldi
Milletvekili Ilıcalı, besiciler ve çiftçilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti. Besicilerin taleplerini alan Ilıcalı, "Hayvancılığı geliştirerek Erzurum'u daha da ileriye götürmemiz lazım" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarında besiciler ve çiftçilerle bir araya geldi. Ilıcalı, besicilerden gelen talep doğrultusunda Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar ile sıkı bir pazarlık yaptı.
"Hayvancılığı Geliştirip Şehrimizi İleriye Taşımalıyız"
Şehrin gelişmesinin tarım ve hayvancılıkla doğru orantılı olacağına dikkat çeken Milletvekili Ilıcalı " Erzurum'a böyle tek bir hayvan pazarı yetmez, yetmemeli. İnşallah bu tür yerlerin sayısını artıracağız. Çünkü bu bölgenin en önemli potansiyeli hayvancılık. Tarımı ve hayvancılığı daha da geliştirip şehrimizi ileriye taşımamız lazım. Hükümetimizin bu konuda verdiği destekleri arttırarak, Tarım Bakanımızdan gerekli desteği alarak, Emrullah Başkanımız gibi sivil toplum kuruluşlarının bu tür girişimlerde bulunmasıyla inşallah bu şehrin önemli potansiyeli olan hayvancılığı daha da geliştireceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki ben 2015 yılında milletvekili seçildim. Emrullah Bey buranın projesine 2010 yılında başlattı. Yani ben Ilıcalıyım diye hayvan pazarını Erzurum merkezden Ilıca'ya taşıyalım diye bir gayretim olmadı. Buradaki çalışmalar ben vekil seçilmeden başlamıştı, bende işlemlerin tamamlanmasına yardımcı oldum" dedi.
Ilıcalı Devreye Girdi, Padok Ücretine Yüzde 25'lik İndirim Yapıldı
Besicilere seslenerek birlik ve beraberlik mesajı veren Ilıcalı, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Değerli hemşehrilerimin pazar alanlarıyla ilgili soruları oluyor. Yıldızkent ve Hilalkent'te de belediye başkanlarımız pazar alanları oluşturacak. Bundan sonrada inşallah hayvan sayısı, gelirimiz ve pazar yerlerinin sayısı artacak. Bizde milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Yeter ki birlik beraberliğimizi bozmayalım." diye konuştu. Ilıcalı, besicilerin talebi doğrultusunda hayvanların barınma ve ihtiyaçlarının karşılanarak satışa sergilendiği padok ücretlerinde indirime gidilmesi için Birlik Başkanı Emrullah Akpınar ile sıkı bir pazarlık yaptı. Ilıcalı "Başkanım kardeşlerimiz padok ücretleriyle ilgili indirim istiyor. Bende bir milletvekili olarak vatandaşımızdan gelen bu talebi sizinle paylaşıyorum" dedi.
Ilıcalı'nın pazarlığının ardından padok ücretlerinde yüzde 25'lik indirim yapıldı.
(ERZ-Y)

15.08.2017 13:22:58 TSI
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