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Temizlik personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personellere yönelik olarak Tepebaşı Belediyesi Tunalı Belde Evi'nde gerçekleştirilen eğitime, müdürlük yetkililerinin yanı sıra çok sayıda temizlik görevlisi katıldı. İş Sağlığı Uzmanı Sercan Mertabam tarafından gerçekleştirilen eğitimde, saha personeline karşılaştıkları zorlukları aşma ve sağlıklı, güvenli bir şekilde çalışabilmelerinin üzerinde duruldu.

Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve mesleki hastalıklar, kanuni haklar ve sorumluluklar, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, sağlık ve güvenlik işaretleri, yangın, güvenlik ile ilgili olaylara müdahale ve iş aletleri ile araçlarının kullanımında uyulması gereken kurallar gibi konular ele alındı.

Temizlik personelinin merak ettikleri sorulara yanıt bulduğu toplantı, karşılıklı görüş alışverişi yapılmasının ardından sona erdi.

(İHA-Y)



15.08.2017 13:23:24 TSI

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