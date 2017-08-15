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Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti

15 Ağustos 2017 Salı, 13:22
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, MÜSİAD heyetiyle birlikte Filistin'e giderek Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper de MÜSİAD heyetiyle birlikte Doğu Kudüs'ü ziyaret etti. Başkan Ürper, Kudüs'teki Müslümanlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen 100'ü aşkın MÜSİAD üyesiyle beraber gerçekleştirilen ziyaret dönüşü izlenimlerini aktardı. Başkan Ürper, "MÜSİAD Manisa Şubesi olarak, Genel Merkezimizin yapmış olduğu bu organizasyonda Manisa'yı temsil ettik. Bütün Türkiye'de başkanlar, yurtdışı başkanları, organizasyona katıldı. Amacımız Kudüs'teki Müslümanları yalnız bırakmamaktı. Birlik ve beraberlik her zaman bizi başarıya götürecektir. Bütün Arap alemi birlik ve beraberliği sağlayamadığı için orada 2 buçuk milyonluk Yahudi'ye mağlup oluyor. Müslümanlar olarak birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Dünya tabi Türk'lerden çekiniyor. Orada anladık ki İsrail askerleri Türkiye'den çok çekiniyor. Türk Bayrağı'nı camiye sokmuyor. Çıkışta geri veriyor. Tek çekinceleri Türk milleti Türk Bayrağı. Onlara bile tahammülleri yok. Zaten oradaki insanlar da bizden hiç bir şey istemiyor. Sadece Türklerin Kudüs'ü ziyaret etmeleri ve ziyaretlerle manevi güç vermelerini istiyorlar. Bu onlara yetiyor" diye konuştu.
(AY-Y)

15.08.2017 13:25:36 TSI
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