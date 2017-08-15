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Kabadüz yolu hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun ünlü turistik yaylalarından Çambaşı Yaylası ve Kayak tesisine en rahat şekilde ulaşımın yapılması amacıyla inşa edilmesine başlanan Altınordu-Kabadüz arasındaki güzergahta çalışmalar aralıksız sürüyor.

Halen Ulubey yolu Eskipazar mevkisindeki kavşaktan ulaşımın sağlandığı Kabadüz ilçesine ulaşımın çift şeritli bir yoldan sağlanması amacıyla Melet Irmağı üzerinden yeni bir güzergah oluşturuldu. Bu güzergah üzerinde bir adet tek tüp 315 metre uzunluğunda tünel ve bir adet 180 metre uzunluğunda iki köprü projelendirildi. 2016 yılında Melet ırmağı üzerindeki bir köprü tamamlanırken, halen ikinci köprünün inşaat çalışmaları sürdürülüyor. Yıl sonuna kadar Ordu-Giresun sahil yolundan Melet ırmağını takip eden yaklaşık 3 km'lik bölümün çift şerit halinde asfaltlanarak ulaşıma açılması hedefleniyor.

Bu arada Kabadüz yolunun diğer bölümlerinin genişletilmesi için çalışmalar sürüyor. Güzergahın genişletilen bölümlerinde istinat duvarı ve diğer sanat yapılarının inşaatlarına devam ediliyor.

(MAK-SLH-Y)



15.08.2017 13:26:44 TSI

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