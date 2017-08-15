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Altınordu'da trafik rahatlıyor

- Şehir içinde ve sahil yolu üzerinde yeni kavşaklar inşa eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu en yoğun kavşakların başında gelen Çakalçıkmaz kavşağı yeniden düzenledi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesine Ulubey ilçesi yönünden tek giriş güzergahı olan ve trafik yoğunluğu en yoğun kavşakların başında gelen Çakalçıkmaz kavşağı yeniden düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni kavşaklar inşa ederken mevcut yollardaki şerit seayısını da arttırdı. Gerek şehir içinde gerekse sahil yolu üzerinde yeni kavşaklar inşa eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu en yoğun kavşakların başında gelen Çakalçıkmaz kavşağı yeniden düzenledi.

Geometrik yapısı değiştirilen ve şerit sayısı artırılan kavşakta birkaç gündür süren asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde yaşanan trafik sorunlarının çözümü noktasında pratik ve kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini belirterek, Çakalçıkmaz kavşağındaki asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve kısa sürede o bölgede yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracaklarını söyledi.



Yeni kavşak düzeni trafiği rahatlatacak

Kavşakla ilgili geometrik yapının değiştirildiğini ve şerit sayısının artırıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Ulubey yönünden şehre giriş ve şehir içinden çıkışlarda aksamaların yaşandığı kavşakta, yeni projemizle birlikte büyük bir rahatlama olacak. Ulubey yolu ve Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği hastaneler bölgesindeki Çakalçıkmaz kavşağında kazı, dolgu, yağmur suyu hattı yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde kenar bordürleri ve kaldırımları yapıp yol çizgilerini çizeceğiz. Trafik lambalarını da yeni sisteme göre yeniden yerleştirip ayarlayarak halkımıza hızlı trafik akışı ve konforlu ulaşım imkânı sunacağız" dedi.

(MAK-SLH-Y)



15.08.2017 13:27:23 TSI

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