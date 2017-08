YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik hizmette engel tanımıyor

Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Müşteri memnuniyetini yükseltmek için dağıtım bölgesindeki illerde kayıt dışı kullanımı da engelleyecek milyonlarca liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren Dicle Elektrik, kırsalda da en ücra mezralara ulaşarak onarım ve bakım hizmeti veriyor.

Batman'da arıza onarım bakım ekipleri, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye varilden yapılan salla ulaşarak yaşanan arızayı giderdi. Tüm müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermeyi hedefleyen enerji şirketinin arıza ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde bulunan ve 4 abonenin yararlandığı panoda yaşanan arızayı gidermek için buraya gitti.

Elektrik panosunun Dicle nehrinin karşı kıyısında olması ve buraya da karayolu ila ulaşım bağlantısı bulunmaması nedeniyle Dicle Elektrik ekipleri, karşı kıyıya vatandaşların da kullandığı varilden yapılma salla gitmek zorunda kaldılar. Kendilerine rehberlik eden Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz ile sala binen ekipler, yaşanması muhtemel bir kazaya karşı can yeleklerini giymeyi ise ihmal etmedi. Nehri aşan ekipler, kısa sürede arızayı gidererek, arıza yüzünden kesilen enerjinin yeniden verilmesini sağladıktan sonra, aynı yoldan geri döndü.



Muhtardan Dicle Elektrik'e teşekkür

Arızanın yaşandığı yerde bahçelerinin bulunduğunu ve sulamanı elektrikle yapıldığını beliren Hasan Yılmaz, "Arıza yüzünden sulama yapamıyorduk. 186 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunduk. Ekipler hemen geldiler. Karayolu olmadığından karşı kıyıya salla geçmek zorunda kaldık. Daha önceleri de olduğu gibi hiçbir bahane üretmeden arızayı gidererek bahçelerimizi kurumaktan kurtaran Dicle Elektrik ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.



"Her zaman çözüm yolu bulunuyor"

Dicle Elektrik Hasankeyf ilçe şefi Yasir Ekinci, ilçenin dağlık kesiminde yaşanan arızayı giderme ile ilgili çalışmalarını anlatarak, "İhbar alınca müşterilerimizin mağdur olmaması için hemen ekipleri sevk ettik. Can yelekleri ile iptidai bir salla karşıya geçen ekiplerimiz, kısa sürede arızayı giderdi. Bu bölgenin dağlık olması sebebiyle zaman zaman coğrafi zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak müşterilerimizi memnun etmek için her zaman bir çözüm yolu buluyoruz" diye konuştu.

15.08.2017 13:28:43 TSI

