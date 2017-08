YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Topaloğlu, "Öğrencilere gerekli kolaylıkları sağlayalım"

Barış Doğan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta üniversite öğrenci sayısının 40 binlere ulaştığını ve BEÜ'nün özellikle tercih edilen üniversiteler arasında olduğunu hatırlatan Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu; "Kentimize gelen gençleri kendi çocuklarımız gibi kabul edelim onlara gerekli kolaylıkları sağlayalım. Ülkemizin her bir yerinden, yurt dışından binlerce öğrenci kentimize gelmekte onlara iyi davranmak hepimizin öncelikle bu kente borcudur" dedi.

Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu yaptığı açıklamada şehre gelen üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması çağrısında bulundu. Esnaflara seslenen Topaloğlu, şöyle dedi:

"Kentimizde üniversite öğrenci sayısı 40 binlere ulaşmış olup, BEÜ özellikle tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Ancak kent yapısı sosyal donatılar yerleşim imkanları ne yazık ki bu duruma paralel gitmemektedir. Yıllardır bu konuyu gündeme taşımamıza rağmen Başta kamu ve yerel yöneticiler bu konuda gerekli adımları atmamış her şey söylemlerde kalmıştır. Kentimize gelen gençleri kendi çocuklarımız gibi kabul edelim onlara gerekli kolaylıkları sağlayalım. Ülkemizin her bir yerinden, yurt dışından binlerce öğrenci kentimize gelmekte onlara iyi davranmak hepimizin öncelikle bu kente borcudur. Esnafımıza sesleniyoruz bu gençleri müşteri gibi görmeyin onlara yardımcı olun bu gençler bizim geleceğimizdir. Kiralık evi olan ev sahiplerine sesleniyoruz. Kiraları astronomik bir şekilde artırmayın bu gençlerin ailelerine yardımcı olun. Özellikle yeni gelen ve KYK yerleşemeyen öğrenciler yoğunlukla özel yurtlarda kalmaktadırlar. Bu öğrencilerimizin bir kısmı KYK yurtlarında yedek sıralarda yerleşmeyi beklemektedirler. Bu durumdaki öğrencilerimize yıl içinde KYK sırası geldiğinde özel yurtlarda kaldıkları için sorun yaşamaktadırlar. Özel yurtlar KYK yurdu çıkan öğrencilere yurttan ayrılmaları sırasında sorun çıkarmakta yapılan sözleşmeler gereği yıl sonuna kadar yurttan ayrılamayacakları, Ayrıldıkları taktirde yıl sonuna kadar olan paranın tamamını istemektedirler. Bu durum yoksul dar gelirli sabit gelirli aileleri olumsuz etkilemektedir. Özel Yurtlara ve konuyla ilgili yetkililere çağrımızdır. Özellikle yapılan sözleşmelere KYK yedek olan öğrencilerin yıl içinde yurt hakkı kazanmaları halinde ve bunu belgeledikleri taktirde özel yurtlar geleceğe dönük hiç bir talepte bulunmadan bu öğrencilerin yurtlardan ayrılmasına olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. İlimiz yöneticileri, sivil toplum örgüleri ve meslek örgütleri ortak çalışmalar yaparak Zonguldak halkına yakışır bir yaklaşım sergilenmelidir. Kayıt için gelen ailelere misafirhaneler ve diğer konaklama yerleri indirimli olarak hizmet vermelidir. Belediye bu bölgede ücretsiz otobüs tahsis etmelidir" dedi.

15.08.2017 13:30:07 TSI

