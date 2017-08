YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek

MANİSA (İHA) - Manisa Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Alaettin Sönmez, Manisa'ya 3 bin 969 adet besilik erkek sığır ithal edileceğini açıkladı.

Manisa Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Aleattin Sönmez, Manisa'da besi ihtiyacının karşılanması amacıyla adet besilik erkek sığır ithal edileceğini açıkladı. İthal sığırların kentin besi ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Sönmez, üreticiye dağtımın 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Manisa'da 48 hayvan üreticisinin besilik hayvanlar için talepte bulunduğunu ifade eden Manisa Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Alaettin Sönmez, bu projeyi Merkez Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın beraber yürüttüğünü açıkladı. Sönmez, "Ülkemizin ve bölgemizin erkek besi materyali ihtiyacını karşılaması amacıyla Merkez Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü bu çalışmada Manisa'dan 48 üretici ithal hayvan ön talep başvurusunda bulundu. Üreticilerin 32'si Avrupa'dan 16'sı ise Güney Amerika'dan hayvan taleplerini gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 696 adet ithal hayvanın 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında Manisa'daki üreticilere dağıtımının gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.

Gelecek olan hayvanların etçil ve kombina ırk olup yemden yararlanması yüksek olan hayvanlar olacağını belirten Sönmez, "Üreticilerimize bu dönemdeki ön talebe gösterdikleri ilgi ve güvenden dolayı teşekkürlerini iletirken Manisa İli Kırmızı et Üreticileri Birliği olarak Merkez Birliğinin organize ettiği ve getireceği hayvanların ülkemiz ve yetiştiricilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştuk.

