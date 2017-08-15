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Malatya'da bayram tedbirleri



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - malatya'da Kurban Bayramı öncesinde yapılması gereken hazırlıklar konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

Vatandaşların Kurban Bayramında kurban kesiminin yanı sıra bayram süresince herhangi bir sıkıntı yaşamamaları amacıyla yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili daire başkanları ve Esenlik Şirketi yetkilileri katıldı. Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, "Malatyalı hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini daha rahat ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri almak için ilgili daire başkanlıklarımız ve iştiraklerimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Canlı Hayvan Pazarında kurban satış ve kesim alanlarında sıkıntı yaşanmamasının yanı sıra vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Ali Yıldırım'ın konuşmasının ardından slayt eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Canlı Hayvan Pazarı içinde ve dışında alınması gereken tedbirler görüşüldü. İstişare toplantısında, Canlı Hayvan Pazarına gelen vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için, otopark alanlarının düzenlenmesi, trafik akışının daha düzenli olması için yön levhaları ve yol çizgilerinin düzenlenmesi, hayvan satış ve kesim alanlarının bakımlarının yapılarak hijyenik bir hale getirilmesi, kaçak kesimlerin önlenmesi için denetimlerin artırılması, güvenliğin sağlanması, veteriner hizmetinin verilmesi gibi konular görüşüldü.

"Mobil Kesim Ünitesi hizmete giriyor"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Canlı Hayvan Pazarı içerisinde olası yoğunluklarda ve daha sonrasında da adak kurbanlıkların kesiminde kullanılmak amacıyla mobil kesim ünitesinde de küçükbaş hayvan kesim hizmetinin verileceği bildirildi.

(BT-SD-Y)



15.08.2017 13:33:53 TSI

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