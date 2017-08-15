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İki grup arasında kavga: 1 yaralı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:31
İki grup arasında kavga: 1 yaralı
İki grup arasında kavga: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi eski 4 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi kavgaya dönüşürken yaşanan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)

15.08.2017 13:34:23 TSI
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