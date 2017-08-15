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Adıyaman Belediyesi günde 100 çöp konteynerini temizliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için şehir merkezindeki çöp konteynerlerinde günlük rutin temizlik yapıyor.

Yaz mevsimi boyunca şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için çöp konteynerlerinde günlük rutin bakım yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel dizayn edilmiş araçla konteynerleri dezenfekte ederek kötü konunun ve görüntünün önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi Adıyaman Belediyesi yetkilileri, il merkezindeki tüm çöp konteynerlerinde oluşan zararlı böceklerin ve bakterilerin önlenmesi ve bunlardan kaynaklı yayılan kötü kokuların önüne geçilmesi için her gün düzenli olarak çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini, hem de haşerelerle mücadele edildiğini belirtti.

Günde yaklaşık 100 konteynerleri dezenfekte sistemi ile temizlediklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, vatandaşlardan evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte konteynerlere atmalarını istedi.

(CK-SD-Y)



15.08.2017 13:38:16 TSI

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