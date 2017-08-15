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Dursunbey Er Meydanında Başpehlivan Hamza Köseoğlu



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Bu yıl 78. si düzenlenen Dursunbey tarihi yağlı güreş müsabakalarında Başpehlivan Hamza Köseoğlu oldu.

Dursunbey'de er meydanı bu yıl yine Kırkpınar'ı aratmadı. Müsabakaların sonunda Kırkpınar'ın başpehlivanlarından olan Serkan Sertürk ve Hamza Köseoğlu karşılaştı. Hamza Köseoğlu rakibini sırt üstü yatırarak Dursunbey er meydanında zaferini ilan etti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreş müsabakalarında heyecan dolu anlar yaşanırken, misafirler cazgırlar tarafından tek tek anons edildi. Güreş müsabakalarını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Kepsut Kaymakamı Murat Atıçı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Güreş Ağası Hasan Yıldırım, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir, çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş takip etti. Güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, başaltında Gökan Öz birinci, Sinan Kaya ise ikinci oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise 33 pehlivan kıyasıya güreşti. Bu yılın Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Balıkesir Kurtdereli güreşlerinde geçirdiği sakatlık sebebi ile güreşlere altın madalyası ile şeref konuğu olarak katıldı.

Öte yandan Dursunbey yağlı güreşlerinde ağalık açık arttırması yapıldı. Ağalık 95 bin TL ile Tuncu Kapan kazandı.

(HD)



15.08.2017 13:40:12 TSI

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