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Yunusların Marmaris dansı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:44
Yunusların Marmaris dansı
Yunusların Marmaris dansı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Yunus balıkları, Ege'nin turistlik ilçesi Marmaris'te şov yapmaya devam ediyor.
Deniz,güneş ve yeşiliyle ünlü Güney Ege'nin turistlik ilçesi Marmaris , körfezde teknelrle yarışıp dans eden yunusları ağırladı.Sevimli balıklar günibirlik mavi tura çıkan turistlere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Denizlerin sevimli balıkları Yunuslar Marmaris 'te mavi tura çıkan turistlere şov yapmaya devam ediyor. Zekaları ve sevimli tavırlarıyla dikkat çeken sayıları 4'ü bulan yunuslar sahilde güneşlenen ve tekne turuna çıkan turistlere unutulmaz bir görsel şölen sundular. Uzun süre körfezde su yüzeyine çıkarak taklalar atan eden yunuslar daha sonra Ege'nin mavi sularında gözden kayboldular.
(VE-MB-Y)

15.08.2017 13:46:12 TSI
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