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İzmit'teki okullarda çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın talimatıyla oluşturulan Okul Hizmet Masası okulların tatile girmesine rağmen hizmetlerini sürdürüyor.

Kültür Müdürlüğü bünyesindeki Okul Hizmet Masası sayesinde 4 okulda daha sorunlar çözüme kavuştu. Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Şirintepe'de bulunan 7. Boru Orta Okulu'nda duvarların boyanması, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yemekhanenin boyanması, Mimar Sinan İmam Hatip Orta Okulu'nda çatı tamiratı, Akçakoca İlkokulu'nda alçı sıva, iç ve dış cephe boyama işleri yapıldı.

Yapılan çalışmalar okul yönetimleri memnun etti.

(UK-RFK-Y)



15.08.2017 13:46:24 TSI

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