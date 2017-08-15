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AYTO, ADÜ'de yurt işletmesi üyelerinin tanıtımını yapıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 13:44
AYTO, ADÜ'de yurt işletmesi üyelerinin tanıtımını yapıyor
AYTO, ADÜ'de yurt işletmesi üyelerinin tanıtımını yapıyor

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası (AYTO), Adnan Menderes Üniversitesi'nin kayıt tarihleri olan 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında, odaya kayıtlı yurt işletmesi üyelerinin, AYTO Tanıtım Tırı ile ADÜ merkez kampüsünde tanıtımını yapıyor.
AYTO, ADÜ'nün akademik takvim yılı içinde ilk kayıt tarihi olarak belirlenen 14-18 Ağustos tarihleri arasında merkez kampüste Aydın'a üniversite öğrenimi için ilk kez gelen öğrencilere konaklama ihtiyaçları için kolaylık sağlıyor. Adnan Menderes Üniversitesini kazanan öğrenciler ve öğrencilerin velileri, Aydın'daki yurt işletmeleri hakkında tek bir merkezde bilgi sahibi oluyorlar.
Aydın Ticaret Odasına kayıtlı yurt işletmelerinin tanıtımına yönelik çalışmanın dört yıldır devam ettiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Amacımız Aydın'a ilk kez gelmiş olan öğrenci ve velilerimize odamıza kayıtlı öğrenci yurtlarını tanıtarak sektördeki üyelerimize hizmet sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tanıtımların üyelerimiz ve öğrenciler açısından geri dönüşleri çok olumlu oldu. Artık gelenek haline gelen bu uygulamamızda her zaman bizlere destek olan Sayın Rektörümüz Cavit Bircan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
(OD-MB-Y)

15.08.2017 13:46:43 TSI
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