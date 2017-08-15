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Sakarya'da 2016 yılında 14 bin 478 bebek doğdu



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 2016 yılında canlı doğan bebek sayısı 14 bin 478 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre; Sakarya'da canlı doğan bebek sayısı 2016 yılında 14 bin 478 oldu. Sakarya'da en fazla doğumun meydana geldiği ay bin 374 bebek ile Ağustos ayı olurken, en az doğumun gerçekleştiği ay ise bin 88 bebek ile Nisan ayı oldu.

(BCT-RFK-Y)



15.08.2017 13:47:17 TSI

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