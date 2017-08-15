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Şehitkamil'den Merveşehir Mahallesine kaldırım çalışması

15 Ağustos 2017 Salı, 13:45
Şehitkamil'den Merveşehir Mahallesine kaldırım çalışması
Şehitkamil'den Merveşehir Mahallesine kaldırım çalışması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin daha modern bir görüntüye kavuşturulması amacıyla başlatılan kaldırım yenileme ve kilit taşı döşeme çalışmaları Merveşehir Mahallesinde başladı.
Şehitkamil Belediyesi ilçe genelinde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Daha modern ve yaşanabilir kent modeli haline getirme amacıyla yürütülen çalışmalarla yaşam standardı arttırılıyor. Ekipler, yaptığı başarılı çalışmalarla ilçede bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmıyor.
İhtiyaçlar, çok hızlı bir şekilde karşılanıyor
Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merveşehir Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve kilit taşı döşeme çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Merveşehir Mahalle Muhtarı Adem Sekibağ, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet gelmeye devam ediyor. Son olarak mahallemizde ihtiyaç olan sokaklarda kaldırım yenileme ve kilit taşı döşeme çalışmaları yapılıyor. Bunun dışında mahallemizde eksik olan ihtiyaçlarımız, Şehitkamil Belediyemiz tarafından çok hızlı bir şekilde karşılanıyor. Sizlerin gördüğü gibi mahallemizde aralıksız bir şekilde kaldırım çalışması yapılıyor. Kaldırım çalışmasının ardından bozuk ve bakımsız yollarımız da asfaltlanacak. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz" diye konuştu.
Yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediyesinin mahallelerinde çok güzel hizmetler yaptığını, yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.
(SD-Y)

15.08.2017 13:47:24 TSI
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