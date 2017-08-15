Rektör Remzi Gören: Kütahya'daki tüm kurumlar ve bireyler üniversite ile temas halinde olmalı
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Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, DPÜ'nün bölgenin en büyük kamu kurumlarından biri olduğunu, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi.
Gören, özellikle üniversiteye birçok yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığını, bu sayının her geçen gün arttığını ve artan bu sayıların Kütahya için bir fırsat olduğunu, el ele vererek bu konuda daha fazla neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerektiğini ifade etti.
Remzi Gören, üniversite ile Kütahya arasında iletişimin yetersiz olduğunu belirterek, "Kütahya'da yaşayan birçok insan üniversite hakkında çok az bilgi sahibi. Kütahya'daki tüm kurumlar ve bireyler üniversite ile temas halinde olmalı ve üniversitenin varlığını hissetmelidir. Üniversitemiz, küçük üniversite imajından sıyrılarak kendine güvenen, bölgeyle iletişim içerisinde olan ve yapacağı çalışmalarla varlığını hissettiren bir kurum olmalıdır. Bunun için tüm kurumlarla iletişim kurmaya, ortak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz" dedi.
"Üniversitemizin 25. yılını farklı çalışmalar yaparak, ortaya güzel uygulamalar koyarak kutlamayı planlıyoruz" diyen Gören, "Dumlupınar Üniversitesi olarak her türlü öneri ve fikirlere açığız. Üniversitemiz imkânlarının el verdiği ölçüde, kurumu ve bölgeyi daha ileri götürebilecek fikirleri desteklemeye hazırız. Benim önerim üniversiteden seçilen akademik danışmanların yanında çeşitli sektörlerden seçilen sanayi danışmanlarının da olmasıdır. Bu danışmanlar sanayi adına üniversite ile iletişim halinde olmalıdır. Biz sadece öğrencinin teknik anlamda değil aynı zamanda sosyal anlamda da kendisini geliştirmesini istiyoruz. Bu nedenle Türkiye'de bir ilk olan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurulan Sosyopark'ı hayata geçirdik. Farklı kültürlerden gelen ve farklı imkanlara sahip olan öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonu konusunda çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)
15.08.2017 13:48:25 TSI
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