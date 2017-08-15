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Çınar, orman emval üretimi çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Dirgine ormanlarında incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Ahmet Çınar'a Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Erhan Varol, Dirgine İşletme Müdürü ve İşletme Şefleri eşlik etti. Çınar ve beraberindekiler Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dirgine İşletme Müdürlüğü Çaldere Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde Köprübaşı köyü Ovacık Yaylasında devam eden ormancılık faaliyetleri kapsamında orman emval üretimi çalışmalarını, burada gerçekleştirilen orman emvali üretimini de yerinde inceleyerek, üretimde çalışan vatandaşlarla sohbet ettiler.

Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel tarafından Dirgine ormanlarında yapılan silvikültür çalışmaları kapsamında doğal gençleştirme sahaları ile gençlik, sıklık ve kültür bakımları,budama, ormanların rehabilitasyonu ve yöre orman biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi verildi. Yapılan ormancılık çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çınar, "Zonguldak için ormanların önemi büyük, ilin üçte ikisi ormanlarla kaplı. Bundan sonrası için Zonguldak'ın yol haritası çizilirken orman önlerde olmalıdır. Gelir getirici nitelikteki çalışmalar orman, ormancı, kolluk kuvveti, vatandaş barışını da sağlayacaktır" dedi.

Orman teşkilatının tüm bakanlıkların görev alanına giren çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek başarılı çalışmalarından dolayı orman teşkilatı çalışanlarını tebrik etti.

(FE-OA-Y)



15.08.2017 13:50:17 TSI

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