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Samsun'da atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 13:48
Samsun'da atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor
Samsun'da atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dönüşüme İlkadım Projesi" devam ediyor.
Yaklaşık 8 ay önce başlatılan ve ilk eğitimlerinin hane sahiplerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından verildiği projede amaç, geri dönüşümü site bazında yerleşim alanlarına indirgeyerek yerinde dönüşümü sağlamak. Yerinde dönüşüm ile evlerde oluşan atık yağ, bayat ekmek, atık pil ve ambalaj atıkları toplanarak doğaya ve ekonomiye geri kazandırılıyor.
İlkadım Belediyesi tarafından sisteme entegre olan sitelerde ücretsiz ortak alan böcek, sinek ve haşere ilaçlamaları başladı. Sistem dâhilinde bulunan Kardelen(Baruthane) ve Gümüşkent-2 sitelerine talepleri üzerine ilaçlama İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Ortak alan ve bina boşluklarında yapılan ilaçlama çalışmalarında oldukça memnun olan site halkı, hem atıklarının değerlendirilmesinden hem de bundan bir ayrımcılık kazanmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.
Bu proje kapsamında sisteme entegre olan sitelere yönelik yapılan bu tür çalışmaların devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediyemiz bu projeye destek veren ve entegre olan tüm sitelere bu tür ayrımcılıklar yaparak geri dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını ve talebin tüm İlkadım sınırları içerisindeki sitelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu projeye emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve en başta da bu projeye katılan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
(ŞB-SLH-Y)

15.08.2017 13:50:36 TSI
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