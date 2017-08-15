BATSO Başkanı Talat Kara: "Esnafın banka borçları yapılandırılsın"
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Sevban Sevkal
BATMAN (İHA) - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (BATSO) Başkanı Talat Kara, bankalardan esnafın borcunu yapılandırmasını istedi.
BATSO Başkanı Talat Kara, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Esnafın borçlarını yapılandırmaları konusunda sadece Esnaf Kefalet Kooperatifleri borçları yapılandırmaları değil esnafımızın bankalara olan gerek kredi gerek kredi kartı borçlarının yapılandırılması gerekmektedir. Sadece kefalet kooperatifine olan borçlarının yapılandırılması esnafı rahatlatmaz. Hükümetten esnafa koşulsuz tüm banka borçlarının yapılandırılmasını bekliyoruz. Esnafa verilen en büyük destek ancak böyle olur" dedi.
(SS-MP-Y)
15.08.2017 13:51:48 TSI
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