9 kırsal mahalleye yeni toplu ulaşım güzergahı
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Bismil ilçesi arasındaki 9 kırsal mahalleyi kapsayan yeni bir toplu ulaşım güzergahı oluşturdu. Ulaşım hizmetinin başladığı güzergahtan 4 bin 270 vatandaş faydalanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine kent merkezi ile Bismil ilçesi arasında bulunan kırsal Güloluk, Karagöz, Kağıtlı, Çavuşlu, Kamberli, Han Pazarı, Serçeler, Tatlı Çayır ve Baharlı mahallelerinde çalışma başlattı. Çalışma ile eski Bismil yolu üzerinde bulunan 9 kırsal mahallede, 580 hanede yaklaşık 4 bin 270 vatandaşın yaşadığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, yol şartlarının uygun olduğu 9 mahallede yaşayan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek için 65 km uzunluğunda yeni toplu ulaşım güzergahı belirledi.
4 bin 270 kişi faydalanacak
Yeni güzergahta toplu ulaşım hizmeti 14 Ağustos'tan itibaren başlarken, mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni güzergahtan 4 bin 270 vatandaş faydalanacak.
(İHA-MP-Y)
15.08.2017 13:56:24 TSI
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