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Vali Büyükakın başarılı atletlerde bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Naili Moran 16 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları makamında kabul etti.

Vali Büyükakın, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, şampiyonada kategorilerinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden Edanur Korkmaz, Hayriye Nur Arı, Yasin Sosa ve Recep Yasin Akdaş ile antrenörleri kabulünde, sportif müsabakalarda Bilecik'i en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etti.

Kategorilerinde dereceler alan sporcuları tebrik eden ve tavsiyelerde bulunan Vali Büyükakın, ''Genç yaşta el ettikleri başarı gelecek adına ümit vermektedir. Düzenli bir şekilde sporla uğraşan sağlıklı olacakları gibi, derslerinde ve hayatlarında başarılı olurlar. Başarının anahtarı düzenli ve disiplinli çalışmaktır. Sporcularımıza destek veren ailelerine ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.'' dedi.

Ziyaretin ardından Vali Büyükakın, başarılı sporculara spor malzemesi hediye etti.

(DA-Y)



15.08.2017 13:56:57 TSI

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