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Toroslar Belediyesi'nin 4'üncü Karakucak Güreşleri 19 Ağustos'ta başlıyor



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirdiği Karakucak Güreşleri'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyecek.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğucak Mahallesi Güreş Alanında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak müsabakalar, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak. Miniklerde 26-59 kilogram, yıldızlarda ise 39-85+ kilogram arası gerçekleştirilecek güreş organizasyonunda, birincilere 800 TL, ikincilere 600 TL, üçüncülere ise 300 TL ödül verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, verdiği bilgide, geleneksel Karakucak Güreşleri ile ata sporu güreşi gelecek kuşaklara sevdirmek için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti. Müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağını kaydeden Başkan Tuna, tüm sporseverleri 19 Ağustos'ta Soğucak'ta başlayacak güreş müsabakalarını izlemeye davet etti. Tuna, "Bu yıl 95'inci yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kapsayan Zafer Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Karakucak güreş müsabakası da bu etkinlerden bir tanesidir. Amacımız, unutulmaya yüz tutmuş sporlarımızdan ata sporu güreşi yaşatmak ve geliştirmektir. Müsabakalara katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

(KYM-Y)



15.08.2017 13:57:31 TSI

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