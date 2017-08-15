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Akçaabat'ta Plastik Sanatlar Çalıştayı yapılacak



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesi tarafından 21-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında "Plastik Sanatlar Çalıştayı" yapılacak.

Çalıştayla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şefik Türkmen, "Trabzon açısından bir hayli önem taşımakta olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan çalıştayda, yurdun farklı bölgelerinden ve Trabzon'daki sanatçılar bir araya gelerek doğal ve kültürel birçok değer barındıran ilçemize ve yöremize kısa sürede çağdaş sanat eserlerinin kazandırılması için çalışacaklar" dedi.

Öte yandan teması "Karadeniz" olarak belirlenen çalıştaya Hakan Esmer, Arda Selim, Erhan Lanpir, Gizem Çeşmeci, Hande Ünver, Mehmet Yıldırım, Mevlüt Akar, Nurdan Likos, Özgür Eryılmaz, Sami Gedik, Selda Eren, Tolga Boztoprak, Turgut Akarsu, Ekrem Kutlu, Ceyhan Muratoğlu, Evrensel Baş, Haydar Durmuş, İrfan Bilgin, Kenan Demir, Meher Bayramoğlu, Necati Seydi Ferahoğlu, Osman Zeki Demirkale, Raif Kalyoncu, Rasim Çubukçu ve Yasemin Kalyoncu adlı sanatçılar katılacak.

(BK-ÖS-Y)



15.08.2017 13:57:50 TSI

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