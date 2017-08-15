ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yatırımlar ele alındı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:55
Yatırımlar ele alındı
Yatırımlar ele alındı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesinin yatırım ve projelerinin değerlendirildiği haftalık olağan Yönetim Koordinasyon Kurul Toplantısı Başkan Vekili Kadir Badur Başkanlığında Kültür Merkezi salonunda yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yıllık izinde olması nedeniyle yönetim kurul toplantısına Başkan Vekili Kadir Badur Başkanlık yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Mesude Özcan, Meclis üyesi ve Sosyal Yardım İşler Koordinatörü Gönül Asuk ile YEYPAŞ/İNTAŞ Şirketleri Genel Müdürü Kenan Gökmen'in katıldığı toplantıda, belediyenin yatırım ve projeleri ele alındı. Yönetim Koordinasyon Heyeti, toplantının ardından, sahadaki çalışmaları yerinde incelemek üzere arazi gezisi yaptı.
(TT-RFK-Y)

15.08.2017 13:58:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Parkı çalışmalarında sona yaklaşılıyor
YEREL

15 TEMMUZ PARKI ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILIYOR
Tanıtım startı İstanbul'dan
YEREL

TANITIM STARTI İSTANBUL'DAN
Sahadaki çalışmalar incelendi
YEREL

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR İNCELENDİ
Caminin elektriği 10 gün içinde verilecek
YEREL

CAMİNİN ELEKTRİĞİ 10 GÜN İÇİNDE VERİLECEK
TÜGVA'da Başkan değişti
YEREL

TÜGVA'DA BAŞKAN DEĞİŞTİ
Akçakoca Belediyesi yasaklar getirdi
YEREL

AKÇAKOCA BELEDİYESİ YASAKLAR GETİRDİ