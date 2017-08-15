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Yatırımlar ele alındı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesinin yatırım ve projelerinin değerlendirildiği haftalık olağan Yönetim Koordinasyon Kurul Toplantısı Başkan Vekili Kadir Badur Başkanlığında Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yıllık izinde olması nedeniyle yönetim kurul toplantısına Başkan Vekili Kadir Badur Başkanlık yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Mesude Özcan, Meclis üyesi ve Sosyal Yardım İşler Koordinatörü Gönül Asuk ile YEYPAŞ/İNTAŞ Şirketleri Genel Müdürü Kenan Gökmen'in katıldığı toplantıda, belediyenin yatırım ve projeleri ele alındı. Yönetim Koordinasyon Heyeti, toplantının ardından, sahadaki çalışmaları yerinde incelemek üzere arazi gezisi yaptı.

(TT-RFK-Y)



15.08.2017 13:58:19 TSI

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