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İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri devam ediyor

15 Ağustos 2017 Salı, 13:59
İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri devam ediyor
İzmit Belediyesi'nin mahalle gezileri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın yaklaşık 9 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezileri devam ediyor.
Haftanın en az 2 günü yapılan ve şimdiye kadar her türlü hava şartına rağmen aksatılmadan yapılan mahalle turu kapsamında Kuruçeşme Hatipköy'de cadde ve sokaklar gezilerek eksikler yerinde tespit edildi. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediyesi meclis üyesi Hayrettin Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisinde muhtar Ali Yılmaz da hazır bulundu. İnceleme gezisi sırasında İzmit Belediyesi tarafından sundurma ve cemaat oturma yeri yapılan Hatipköy Merkez Camii'nde de gidildi. Buradaki vatandaşlar Başkan Vekili Bulut ve beraberindekilere yapılan hizmet için teşekkür ettiler.
(UK-RFK-Y)

15.08.2017 13:59:44 TSI
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