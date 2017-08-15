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Karadere Tüneli'nde son bir kilometre



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'nun en önemli projelerinden olan Karadere Tüneli'nde suların aktarılması için 3,5 kilometrelik bölümün son 1 kilometresi kaldı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın önem verdiği projelerden birisi olan Karadere Sularının ilk ayağı ve en önemli kısmı olan tünel açma çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında bugün itibari ile 2 bin 500 metreye ulaşılırken, suların aktarılabilmesi için son 1 kilometrelik bölüm kaldı.

Mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Karadere Tüneli'ni gezen Başkan Yılmaz, göreve gelmeden önce Bolu'nun arsenikli su içtiğini ve göreve geldikten sonra Karadere sularının Bolu'ya gelmesi için ömrünü verdiğini ifade ederek, "Bolu'nun Kuzeyi ve Batısı İstanbul'a içme suyu olarak tahsis edilmişti. Doğu taraf ise Ankara'ya tahsis edilmiş ve Bolu hiçbir zaman düşünülmemiş. Biz Belediye Başkanı olduğumuzda Çaygökpınar suyunu yani arsenikli olan içilmesi mümkün olmayan suyu Bolu kullanıyordu. Göreve geldikten sonra su problemi için Karadere Sularının Bolu'ya tahsis edilmesi konusunda ömrümü verdim diyebilirim. Sonuçta biz bu suların 300 lt/sn'lik bir kısmının tahsisini Bolu'ya yaptırdık. Biz bununla da yetinmiyoruz. Allaha şükür şu anda 50 lt/sn'lik bir su da tünelin içinden çıktı. Allaha şükür tünelin 2 bin 500 metrelik kısmı bugün itibariyle tamamlandı ve geriye sadece 1 kilometrelik bir kısım kaldı. İnşallah bu 1 kilometrelik kısım da zamanında tamamlanacak ve Boluluların çeşmelerinden bu suyu akıtacağız" şeklinde konuştu.

(FC-RFK-Y)



15.08.2017 13:59:53 TSI

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