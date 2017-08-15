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Çocuk oyun grupları ve fitness aletleri yenileniyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda eskiyen ve kırılan çocuk oyun grupları ve fitness aletlerini yenilemek, bakım ve onarımdan geçirmek için çalışma başlattı.

Kentteki yeşil alanların artırılması için çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, parklarda eskiyen ve kırılan çocuk oyun grupları ile fitness aletlerini yenilemek için çalışmalara başladı. Yenileme çalışmaları kapsamında Koşuyolu Parkı, Anıtpark ve Şemse Allak Parkı içinde eskiyen çocuk oyun grupları ve fitness aletleri sökülerek yenisiyle değiştirilecek. Ayrıca Şehitlik Kadın Toplum Merkezi, Afet Konutları ve Çölgüzeli Toplu Konutlar'da yer alan çocuk oyun grupları yenilenecek.



Bakım ve onarımları yapılacak

Yenileme çalışmaları dışında kentte bulunan tüm parklardaki oyun grupları ve fitness aletlerinin bakım ve onarımı da yapılacak. İhtiyaç duyulan parklara ahşap banklar yerleştirilecek. Parklardaki oyun grupları ve fitness aletleri atıl durumda ise yenisiyle değiştirilecek. Çocukların oyun oynarken yere düşmelerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için oyun gruplarının bulunduğu beton zeminlere esnek olan EPDM kauçuk döşenecek.



Söküm çalışmaları Koşuyolu Parkı'nda başladı

Koşuyolu Parkı'nda oyun grupları ve fitness aletlerinin söküm çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söküm işlemlerini diğer parklarda da sürdürecek. Söküm çalışmasının tamamlandığı alanlarda, yenilenen çocuk oyun grupları ve fitness aletleri yerleştirme çalışmaları başlayacak. Parklar ile kentin değişik alanlarında bulunan çocuk oyun grupları ve fitness aletlerinin yenileme, bakım ve onarım çalışmalarının iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

(İHA-MP-Y)



15.08.2017 14:00:08 TSI

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