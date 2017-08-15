Sahadaki çalışmalar incelendi
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur ve Yönetim Koordinasyon Heyeti şehir merkezinde devam eden proje ve çalışmaları yakından takip etti.
Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur, Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz ve belediye üst yönetim üyeleri ile birlikte düzenlediği arazi inceleme gezisinde çalışmaları yakından inceledi. Veteriner İşleri Müdürlüğünün yeniden inşa edilen binası ile gasilhane yapımını inceleyen Başkan Vekili Badur daha sonra şehir merkezinde devam eden asfaltlama çalışmaları ile 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde bulunan kafeteryadaki tadilat işleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
(TT-RFK-Y)
15.08.2017 14:00:21 TSI
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