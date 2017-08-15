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Darıca Bilgi Evleri zoru başardı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:59
Darıca Bilgi Evleri zoru başardı
Darıca Bilgi Evleri zoru başardı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri geçen yıla oranla TEOG sınavlarında önemli bir başarı elde ederek başarı oranını ikiye katladı.
İlçenin değişik noktalarında faaliyet gösteren Bilgi Evleri günden güne artan başarılarıyla model olmaya devam ediyor. Faaliyete geçtiği ilk yıllarda daha çok bilgisayar ve etkinlik üzerine yoğunlaşan bilgi evlerinde, özellikle imkanı olmayan öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması ilkesiyle branş derslerine de ağırlık verilmeye başlandı.
İki yıldır profesyonel öğretmen kadrosuyla Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce alanında öğrencilere bilgi evleri bünyesinde takviye amaçlı kurslar açılırken, öğrenciler 2. sınıftan itibaren bu derslere katılıp bilgi evlerinin kütüphane, sosyal etkinlikler gibi hizmetlerinden de faydalanmaya başladı. Özellikle son yıllarda "Teog" sınavı için ciddi bir yatırım yapan Bilgi Evlerinde öğrencilere test kitapları ve modüler destek sağlanarak başarı oranını artması hedeflendi. Bu çalışmalar neticesinde öğrencilerin başarı oranlarında önemli bir artış gözlenirken, 2016 yılında bilgi evleri bünyesinde 9 öğrenci Fen Lisesi kazanmış ve birçok öğrenci de Anadolu liselerine yerleşmişti. Bu yıl bu başarı ikiye katlanarak artarken, merkezi yerleştirme sonucunda fen liselerine 18, Anadolu liselerine ise 60 öğrenci yerleştiren Bilgi Evleri önemli bir başarı elde ederek dikkatleri üzerinde topladı.
(UK-RFK-Y)

15.08.2017 14:01:16 TSI
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