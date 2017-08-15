Tanıtım startı İstanbul'dan
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - 6-10 Eylül tarihleri arasında Düzce'de yapılacak "Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası"nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapılacak.
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkılarıyla 6-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan "Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası"nın basın toplantısı 17 Ağustos Perşembe günü Vialand Temapark'da yapılacak. 17 Ağustos Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul Vialand Tema Park Adventure Park alanında düzenlenecek basın toplantısında Baja, Enduro ve çeşitli motor sporları tanıtılacak .
Basın toplantısının ardından saat 11:30'da tanıtım startı ile gösteri yarışları ve şovlar yapılacak.
(TT-RFK-Y)
15.08.2017 14:02:15 TSI
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